Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы солей.Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металлами и солями.
Химия
Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы солей.Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металлами и солями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)FeS04+Zn=ZnSO4+Fe 2)CuSO4+Fe=FeSO4+Cu 3)CuSO4+Zn=ZnSO4+Cu
Гость:
Zn+Hg(NO3)2=Zn(NO3)2+Hg Cu+2AgF=CuF2+2Ag Fe+Pb(NO3)2=Fe(NO3)2+Pb
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