Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы солей.Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металлами и солями.

Химия
Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы солей.Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металлами и солями.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)FeS04+Zn=ZnSO4+Fe 2)CuSO4+Fe=FeSO4+Cu 3)CuSO4+Zn=ZnSO4+Cu  
Гость:
Zn+Hg(NO3)2=Zn(NO3)2+Hg Cu+2AgF=CuF2+2Ag Fe+Pb(NO3)2=Fe(NO3)2+Pb
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
задача  решается без иксов.решить задачу понятно и с пояснениями. Пять братьев  разделили  после отца  наследство поровну.В наследстве было 3 дома ...
Ответить
Русский язык
сочинение как я однажды опаздал в школу
Ответить
Математика
Для изготовления скафандров Знайка заказал самую прочную ткань. Ему привезли огромный кусок ткани, имеющий форму прямоугольника. Знайка обработал э...
Ответить
Қазақ тiлi
склади опис рослини яка квітуеє навесні
Ответить
Геометрия
основания трапеции равны 12 и 18, одна из боковых сторон равна 4 корня из 2, а угол между ней и одним из оснований равен 135. Найдите площадь трапе...
Ответить