Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы солей.Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металлами и солями.

Химия

Даны металлы: цинк, медь, железо - и растворы солей.Напишите уравнения осуществимых реакций между названными металлами и солями.

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