Построй математическую модель задачи и найди ответ: В школе 768 учеников,причём мальчиков в 1 целую 2/5 раз больше чем девочек. Сколько девочек и сколько мальчиков учиться в этой школе? Решите пожалуйста!
Математика
Построй математическую модель задачи и найди ответ: В школе 768 учеников,причём мальчиков в 1 целую 2/5 раз больше чем девочек. Сколько девочек и сколько мальчиков учиться в этой школе? Решите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2/5 = 1,4 Пусть в школе х девочек, тогда мальчиков 1,4х. Всего в школе 768 учеников. Уравнение: х + 1,4х = 768 2,4х = 768 х = 768 : 2,4 х = 320 (учеников) - девочки 1,4 * 320 = 448 (учеников) - мальчики Ответ: 320 девочек и 448 мальчиков.
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