Построй математическую модель задачи и найди ответ: В школе 768 учеников,причём мальчиков в 1 целую 2/5 раз больше чем девочек. Сколько девочек и сколько мальчиков учиться в этой школе? Решите пожалуйста!

Математика

Построй математическую модель задачи и найди ответ: В школе 768 учеников,причём мальчиков в 1 целую 2/5 раз больше чем девочек. Сколько девочек и сколько мальчиков учиться в этой школе? Решите пожалуйста!

Автор: Гость