укажите уравнения тех реакций которые практически осуществимы и расставьте коэффициенты. а)MgCl2+NaNO3=Mg(NO3)+NaCl б)CuCl2+KOH=Cu(OH)2 + KCl d) Na2SO3+H2SO4=Na2So4+H2O+SO2 г)Al(OH)3+HCl=AlCl3+H2O д)K2SO4+HNO3=KNO3+H2SO4 - тут ...

Химия

укажите уравнения тех реакций которые практически осуществимы и расставьте коэффициенты. а)MgCl2+NaNO3=Mg(NO3)+NaCl б)CuCl2+KOH=Cu(OH)2 + KCl d) Na2SO3+H2SO4=Na2So4+H2O+SO2 г)Al(OH)3+HCl=AlCl3+H2O д)K2SO4+HNO3=KNO3+H2SO4 - тут вот что

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