как записать проценты десятичными дробями 1% ; 75% ; 170%
Математика
как записать проценты десятичными дробями 1% ; 75% ; 170%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,01 0,75 1,70 вот вроде бы так
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