Вставьте вместо точек неопределенные местоимения с суффиксами то,либо, нибудь, или с преставкое кое. Где можно употребить одно местоимение, а в некоторых несколько. Сохраняя смысл высказываний. 1)Позовите, пожалуйста, к телефон...
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Вставьте вместо точек неопределенные местоимения с суффиксами то,либо, нибудь, или с преставкое кое. Где можно употребить одно местоимение, а в некоторых несколько. Сохраняя смысл высказываний. 1)Позовите, пожалуйста, к телефону... из Нестеровых. 2) Я хочу вам прочитать... из этой книги. 3) Она мне... сказала, но я не расслышал. 4)... стучит в дверь. 5) Вы читали... из произведений Жюля Верна? 6) Я скажу вам... по секрету. 7) Я попытаюсь сделать... для вас. 8) Вам... нужно здесь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)кого-нибудь 2)кое-что 3)кое-что 4)кто-то 5)что-нибудь 6)кое-что 7)что-либо 8)что-нибудь
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