прямая MN касается окружность с центром в точке O.угол MNO=30,радиус=5 см. M-точка касанияНайдите NO?
Геометрия
прямая MN касается окружность с центром в точке O.угол MNO=30,радиус=5 см. M-точка касанияНайдите NO?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NO = 10 см, т.к. MO =5, лежит напротив угла в 30 градусов => NO = 2MO
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