Турист шёл 3,8 ч со скоростью 1,2 м/с а затем 2,2 ч со скоростью 0,9 м/с.Какова средняя скорость движения туриста на всем пути?

3,8 ч = 3,8*3600 = 13680 с 2,2 ч = 2,2*3600 = 7920 с. 13680+7920 = 21600 c - всего был в пути турист. 13680*1,2 = 16416 м - прошёл за первый отрезок времени. 7920*0,9 = 7128 м - прошёл за второй отрезок пути. 16416+7128 = 23544 м - всего прошёл. 23544:21600 = 1,09 м/с - средняя скорость туриста.

Гость: Гость:

3,8 ч = 13680 с 2,2 ч = 7920 с 1) 13680 + 7920 = 21600 (с) - всего был в пути 2) 13680 * 1,2 = 16416 (м) - за первый отрезок времени 3) 7920 * 0,9 = 7128 (м) - за второй 4) 16416 + 7128 = 23544 (м) - всего 5) 23544 : 21600 = 1,09 (м/с)