Из городов, длина пути между которыми 9612 км.одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна из них прошла 1/9 часть всего пути, а другая- 1/4 часть всего пути. Сколько км пути между машинами?
Математика
Из городов, длина пути между которыми 9612 км.одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна из них прошла 1/9 часть всего пути, а другая- 1/4 часть всего пути. Сколько км пути между машинами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 машина прошла путь равный 1/9 всего пути = 9612/9 = 1068 км. 2 машина прошла путь равный 1/4 всего пути = 9612/4 = 2403 км. расстояние между машинами = 9612 - 1068 - 2403 = 6141 км. Если тебе не трудно провернь все на калькуляторе!
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