Из городов, длина пути между которыми 9612 км.одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна из них прошла 1/9 часть всего пути, а другая- 1/4 часть всего пути. Сколько км пути между машинами?

Математика

Из городов, длина пути между которыми 9612 км.одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна из них прошла 1/9 часть всего пути, а другая- 1/4 часть всего пути. Сколько км пути между машинами?

Автор: Гость