объем металического бака имеющего форму куба равен 8 кубических метров. какова длина ребра этого бака
Математика
объем металического бака имеющего форму куба равен 8 кубических метров. какова длина ребра этого бака
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень кубический из 8 = 2(м) )))))))))))))))))))))))))))))))))
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