Навеску калия массой 3,9 г опустили в химический стакан с водой.Вычислите массу и объем (н.у) выделившегося водорода и массу оброзовавшейся щелочи.

Химия

Навеску калия массой 3,9 г опустили в химический стакан с водой.Вычислите массу и объем (н.у) выделившегося водорода и массу оброзовавшейся щелочи.

Автор: Гость