Навеску калия массой 3,9 г опустили в химический стакан с водой.Вычислите массу и объем (н.у) выделившегося водорода и массу оброзовавшейся щелочи.

Химия
Навеску калия массой 3,9 г опустили в химический стакан с водой.Вычислите массу и объем (н.у) выделившегося водорода и массу оброзовавшейся щелочи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K+2H2O=2KOH+H2  Mr(2K)=78  Mr(2KOH)=112  составляем пропорцию  3.9/78:икс/2=икс=3.9*2/78=0.1 грамм  V=Vm*n  n=m/M n=0.1/2=0.05моль  V=0.05*22.4=1.12литра  состаляем пропорцию  3,9/78:икс/112=икс=3.9*112/78=5.9  
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