Навеску калия массой 3,9 г опустили в химический стакан с водой.Вычислите массу и объем (н.у) выделившегося водорода и массу оброзовавшейся щелочи.
Химия
Навеску калия массой 3,9 г опустили в химический стакан с водой.Вычислите массу и объем (н.у) выделившегося водорода и массу оброзовавшейся щелочи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2K+2H2O=2KOH+H2 Mr(2K)=78 Mr(2KOH)=112 составляем пропорцию 3.9/78:икс/2=икс=3.9*2/78=0.1 грамм V=Vm*n n=m/M n=0.1/2=0.05моль V=0.05*22.4=1.12литра состаляем пропорцию 3,9/78:икс/112=икс=3.9*112/78=5.9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
объем металического бака имеющего форму куба равен 8 кубических метров. какова длина ребра этого бака
Математика
Из городов, длина пути между которыми 9612 км.одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна из них прошла 1/9 часть всего пути, а дру...
Математика