Чем отличается реакция медленного окисления от реакции горения?Почему в воздухе вещества горят медленнее, чем в кислороде?
Химия
Чем отличается реакция медленного окисления от реакции горения?Почему в воздухе вещества горят медленнее, чем в кислороде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горение-быстрое окисление и при горении выделяется много энергии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два участка прямоугольной формы имеют одинаковую площадь.Длина первого участка 45м,ширина - 28 м. Ширина второго участка 30м.Найдите длину второго ...
Химия
Навеску калия массой 3,9 г опустили в химический стакан с водой.Вычислите массу и объем (н.у) выделившегося водорода и массу оброзовавшейся щелочи.
Математика
объем металического бака имеющего форму куба равен 8 кубических метров. какова длина ребра этого бака
Математика
Из городов, длина пути между которыми 9612 км.одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Одна из них прошла 1/9 часть всего пути, а дру...