Чем отличается реакция медленного окисления от реакции горения?Почему в воздухе вещества горят медленнее, чем в кислороде?

Химия

Чем отличается реакция медленного окисления от реакции горения?Почему в воздухе вещества горят медленнее, чем в кислороде?

Автор: Гость