Чем отличается реакция медленного окисления от реакции горения?Почему в воздухе вещества горят медленнее, чем в кислороде?

Химия
Чем отличается реакция медленного окисления от реакции горения?Почему в воздухе вещества горят медленнее, чем в кислороде?
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Гость:
Горение-быстрое окисление и при горении выделяется много энергии
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