Товар массой в 13,3 т распределили на три машины .На первой автомашину погрузили в 1 ,3 раза больше ,а на вторую- в 1,5 раза больше чем на третью автомашину. Сколько тонн товара погрузили на каждую автомашину .

х т - на ІІІ машине 1,3х - на І машине 1,5х - на ІІ машине х+1,3х+1,5х=13,3 3,8х=13,3 х=3,5(т) - на ІІІ машине 3,5*1,3=4,55(т) - на І машине 3,5*1,5=5,25(т) - на ІІ машине

Гость: Гость:

Пусть на третью машину погрузили х т груза. Тогда на первую - 1,3 х т на вторую 1,5х т, а всего х+1,3х+1,5х= 3,8х т и это количество равно 13,3 тонны. На третью машину погрузили 13,3:3,8= 3,5 т груза На первую 3,5*1,3=4,55 т На вторую 3,5*1,5= 5,25 Проверка: 3,5+4,55 +5,25= 13,3 т