Вибери суфікс,за допомогою якого можна утворити прикметник від слова Запоріжжя -ськ- , -зьк-,-цьк-?
Қазақ тiлi
Вибери суфікс,за допомогою якого можна утворити прикметник від слова Запоріжжя -ськ- , -зьк-,-цьк-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треба суфікс -зьк бо буде Запорізький!
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