Назовите породы деревьев, древесина которых используется вдля изготовления дорогой мебели.
Українська література
Назовите породы деревьев, древесина которых используется вдля изготовления дорогой мебели.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дуб, сосна, береза, лиственница. самое хорошее дерево для изготовления мебели считается сосна и лиственница мебель из лиственницы не деформируется. дуб и береза используются тоже часто но по качеству сильно отличаются от лиственницы и сосны. цена у них дешевле
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