какой объем водорода (н.у.) выделится при разложении 18г воды?
Химия
какой объем водорода (н.у.) выделится при разложении 18г воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1) Уравнение разложения воды: 2H20=O2+2H2 2) Найдём количество вещества (ню) воды: m/M= 18/18=1 3)Теперь найдём количество вещества(ню) водорода: 2х=2, отсюда х=1 3) Теперь найдём объём водорода (V): V=ню х Vm: V=1 X 22,4= 22,4 литра Ответ: 22б4 литра
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