Конфета "Гулливер" и плитка шоколада стоят 18 руб., а плитка шоколада и 5 конфет стоят 50 рублей. Во сколько раз плитка шоколада дороже,чем конфета "Гулливер"?

Математика
Конфета "Гулливер" и плитка шоколада стоят 18 руб., а плитка шоколада и 5 конфет стоят 50 рублей. Во сколько раз плитка шоколада дороже,чем конфета "Гулливер"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я так думаю  50:5=10   18-10=8   на 2 рубля конфета дешевле  плитки шоколада
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