Конфета "Гулливер" и плитка шоколада стоят 18 руб., а плитка шоколада и 5 конфет стоят 50 рублей. Во сколько раз плитка шоколада дороже,чем конфета "Гулливер"?
Математика
Конфета "Гулливер" и плитка шоколада стоят 18 руб., а плитка шоколада и 5 конфет стоят 50 рублей. Во сколько раз плитка шоколада дороже,чем конфета "Гулливер"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я так думаю 50:5=10 18-10=8 на 2 рубля конфета дешевле плитки шоколада
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