Конфета "Гулливер" и плитка шоколада стоят 18 руб., а плитка шоколада и 5 конфет стоят 50 рублей. Во сколько раз плитка шоколада дороже,чем конфета "Гулливер"?

Математика

Конфета "Гулливер" и плитка шоколада стоят 18 руб., а плитка шоколада и 5 конфет стоят 50 рублей. Во сколько раз плитка шоколада дороже,чем конфета "Гулливер"?

Автор: Гость