из точки М биссектрисы неразвёрнутого угла Опроведены перпендикуляры МА и МВ к сторонам этого угла.Докажите что МА=МВ

Геометрия
из точки М биссектрисы неразвёрнутого угла Опроведены перпендикуляры МА и МВ к сторонам этого угла.Докажите что МА=МВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти угол О и проведи биссектрису ОМ.Из точки М проведи к сторонам угла перпендикуляры МА и МB. Получили два прямоугольных треугольника  МОА и МОB , они имеют общую гипотенузу ОМ и равные острые углы МОА и МОB, значит треугольники равны. Из равенства треугольников следует, что против равных углов лежат равные стороны, т.е. МА=МB. Доказано. 
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