капли дождя падают вниз так как ... яблоко упало вниз так как ... реки текут вниз так как ... луна вращается вокруг земли так как ....

Биология

капли дождя падают вниз так как ... яблоко упало вниз так как ... реки текут вниз так как ... луна вращается вокруг земли так как ....

Автор: Гость