капли дождя падают вниз так как ...     яблоко упало вниз так как ...   реки текут вниз так как ...     луна вращается вокруг земли так как ....  

Биология
капли дождя падают вниз так как ...     яблоко упало вниз так как ...   реки текут вниз так как ...     луна вращается вокруг земли так как ....  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все вышеперечисленное происходит из-за того, что на все действует сила тяжести и сила притяжения земли, т.к. масса земли намного больше всего вышеперечисленного...  
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