Составте систему уравнения и решите способом сложения.   Среднее арифметическое двух чисел равно 175. Если первое число разделить на второе, то частное будет рано 3 , а остаток 30 . Найдите эти два числа.... 

Математика
Составте систему уравнения и решите способом сложения.   Среднее арифметическое двух чисел равно 175. Если первое число разделить на второе, то частное будет рано 3 , а остаток 30 . Найдите эти два числа.... 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-первое число у - второе число х:у=3(ост.30)   х=3у+30 (х+у):2=175, подставим значение х во второе уравнение 3у+30+у/2=175 , общий знаменатель 2 4у=320 у=80 - второе число 80*3+30=270 - первое число Провкрка: (80+270):2=175  
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