Составте систему уравнения и решите способом сложения. Среднее арифметическое двух чисел равно 175. Если первое число разделить на второе, то частное будет рано 3 , а остаток 30 . Найдите эти два числа....
Математика
Составте систему уравнения и решите способом сложения. Среднее арифметическое двух чисел равно 175. Если первое число разделить на второе, то частное будет рано 3 , а остаток 30 . Найдите эти два числа....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-первое число у - второе число х:у=3(ост.30) х=3у+30 (х+у):2=175, подставим значение х во второе уравнение 3у+30+у/2=175 , общий знаменатель 2 4у=320 у=80 - второе число 80*3+30=270 - первое число Провкрка: (80+270):2=175
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в треугольник со сторонами 20 34 42 вписан прямоугольник с периметром 40 так что одна его сторона лежит на большей стороне треугольника. найдите ст...
Биология
капли дождя падают вниз так как ... яблоко упало вниз так как ... реки текут вниз так как ... луна вращается вокруг земли так как ....
Математика
из сливочного масла получаем 76% топленого. сколько топленого масла получится из 8,5 кг сливочного ?