Составте систему уравнения и решите способом сложения. Среднее арифметическое двух чисел равно 175. Если первое число разделить на второе, то частное будет рано 3 , а остаток 30 . Найдите эти два числа....

Математика

Составте систему уравнения и решите способом сложения. Среднее арифметическое двух чисел равно 175. Если первое число разделить на второе, то частное будет рано 3 , а остаток 30 . Найдите эти два числа....

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