в треугольник со сторонами 20 34 42 вписан прямоугольник с периметром 40 так что одна его сторона лежит на большей стороне треугольника. найдите стороны прямоугольника

Геометрия
в треугольник со сторонами 20 34 42 вписан прямоугольник с периметром 40 так что одна его сторона лежит на большей стороне треугольника. найдите стороны прямоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле Герона считаем площадь, S = 336; (полупериметр 48, остальные сомножители 28, 14 и 6) Отсюда высота к стороне 42 равна H = 2*336/48 = 16; Далее очевидная пропорция, поскольку верхняя сторона прямоугольника отсекает подобный треугольник (x - сторона II основанию 42, y - сторона II высоте H = 16) (16 - y)/16 = x/42; (отношение высот равно отношению оснований) x + y = 20; (дано в условии) Решаем эту систему 2 уравнений с 2 неизвестными, получаем х = 84/13; y = 176/13;   http://znanija.com/task/430560 тут альтернативное решение, без использования формулы Герона. Но Все равно, все сводится к тому, чтобы найти высоту к стороне 42, это можно сделать и без формулы Герона, применив теорему Пифагора к 2 треугольникам, которые получаются, если провети эту высоту...  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
капли дождя падают вниз так как ...     яблоко упало вниз так как ...   реки текут вниз так как ...     луна вращается вокруг земли так как ....  
Ответить
Математика
из сливочного масла получаем 76% топленого. сколько топленого масла получится  из 8,5 кг сливочного ?
Ответить
Математика
сумму 190 и 10 уменьшить в 100 раз. разность чисел 860 и 60 уменьшить  на 100
Ответить
Математика
Помогите придумать задачу к выражению; ( 360 c + 2 ч ) - 125 мин =
Ответить
Математика
Петрик прочитав 0,6 книжки, в якій 180 сторінок. Скільки сторінок прочитав Петрик?
Ответить