Какие земли вошли в состав Московского княжества при Василии 1??
Обществознание
Какие земли вошли в состав Московского княжества при Василии 1??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нижегородское княжество и ряд других земель, а также улучшить отношения с Литовским княжеством.
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