Какие земли вошли в состав Московского княжества при Василии 1??

Обществознание
Какие земли вошли в состав Московского княжества при Василии 1??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нижегородское княжество и ряд других земель, а также улучшить отношения с Литовским княжеством.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
из объявления компьютерного магазина стоимость ноутбука 40000 рублей при покупке от 5 до 10 ноутбуков скидка 5% а более 10 ноутбуков 7% сколько в р...
Ответить
Математика
Составте систему уравнения и решите способом сложения.   Среднее арифметическое двух чисел равно 175. Если первое число разделить на второе, то час...
Ответить
Геометрия
в треугольник со сторонами 20 34 42 вписан прямоугольник с периметром 40 так что одна его сторона лежит на большей стороне треугольника. найдите ст...
Ответить
Биология
капли дождя падают вниз так как ...     яблоко упало вниз так как ...   реки текут вниз так как ...     луна вращается вокруг земли так как ....  
Ответить
Математика
из сливочного масла получаем 76% топленого. сколько топленого масла получится  из 8,5 кг сливочного ?
Ответить