В треугольника АВС угол С равен 74 градуса, AD и ВЕ - биссектрисы, пересекающиеся в точке О. Найдите угол АОВ. Ответ дайте в градусах. Буду благодарна за подробное решение. Заранее спасибо.

Алгебра
В треугольника АВС угол С равен 74 градуса, AD и ВЕ - биссектрисы, пересекающиеся в точке О. Найдите угол АОВ. Ответ дайте в градусах. Буду благодарна за подробное решение. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов A и B равна (180 - 74) = 106 градусов (по теореме о сумме углов треугольника) Биссектрисы делят углы пополам по определению. Это значит, сумма углов ABO и BAO равна половине суммы углов A и B. То есть их сумма равна 53. Угло AOB равен 180-53=127 градусов Ответ: 127.
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