решите систему уравнений 5х+6у= -20 9у+2х= 25
Алгебра
решите систему уравнений 5х+6у= -20 9у+2х= 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+6у= -20 (домножим на (-2)) 9у+2х= 25 (домножим на 5) -10x-12y=40 45y+10x=125 -10x-12y+45y+10x=40+125 33y=165 y=5 5x+6*5=-20 5x+30=-20 5x=-50 x=-10
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