решите систему уравнений 5х+6у= -20  9у+2х= 25

Алгебра
решите систему уравнений 5х+6у= -20  9у+2х= 25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+6у= -20  (домножим на (-2)) 9у+2х= 25    (домножим на 5)   -10x-12y=40 45y+10x=125   -10x-12y+45y+10x=40+125 33y=165 y=5   5x+6*5=-20 5x+30=-20 5x=-50 x=-10  
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