Два гена, реагирующих реакций обмена веществ в организме человека, сцеплены с Х-хромосомой и расположены друг от друга на расстоянии 32 морганид. У-хромосома аллельных генов не содержит. Доминантные гены контролируют нормальный...

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A - один из генов нормального обмена веществ. B - один из генов нормального обмена веществ. a - один из генов мутации. b - один из генов мутации. Итак, по условию задачи у нас в семье один ребенок - и это сын. (bХаУ) Почему? У здорового отца не может быть больной дочери. Раз сын получил рецессивный признак от матери, но она здорова, значит мать гетерозиготна. Составим схему скрещивания: Р BXAbXa x BXAY- Гаметы (BXA) (bXa) (BXA) (Y-) некроссоверных тут 68% (BXA) (bXa) кроссоверных - 32%. F1 BXABXA BXAbXa BXAY- bXaY- 17% 17% 17% 17% BXAbXA BXABXa bXAY- BXaY- 8% 8% 8% 8% Ответ: вероятность рождения больных детей составляет 33%, из них 17% будут больны по двум признакам нарушения обмена веществ, 8% по одному заболеванию и 8% по другому.