найдите сторону квадрата, если его площадь 36см2
Математика
найдите сторону квадрата, если его площадь 36см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если площадь равна 36см2, значит сторона равна 6см т.к. у квадрата все стороны равны.
Гость:
Sкв=а*а 1)36:4=9 Ответ: сторона квадрата равна 9см.
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