Узнай,во сколько раз сумма чисел 850 и 800 больше их разности.
Математика
Узнай,во сколько раз сумма чисел 850 и 800 больше их разности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
850+800=1650 850-800=50 1650/50=33 В 33 раза сумма больше разности
Гость:
1.850+800=1650 2.850-800=50 Теперь находим разницу : т.е делим 1650 на 50 1650/50=33 Oтвет:В 33 раза
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