Коля заплатил за наклейки 21р., а Боря - 27 р. Какова цена одной наклейки , если вместе мальчики купили 16 наклеек?
Математика
Коля заплатил за наклейки 21р., а Боря - 27 р. Какова цена одной наклейки , если вместе мальчики купили 16 наклеек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(21+27 ):16=3 (рубля) ответ 3 рубля ......................
Гость:
(21+27):16=3(р) 21+27 среднее арифмитическое наклеек а :16 мы узнаём стоим. наклеек
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