Коля заплатил за наклейки 21р., а Боря - 27 р. Какова цена одной наклейки , если вместе мальчики купили 16 наклеек?

Математика

Коля заплатил за наклейки 21р., а Боря - 27 р. Какова цена одной наклейки , если вместе мальчики купили 16 наклеек?

Автор: Гость