помогите определить спряжение у у глаголов:гудит, кружится, ступает, ищет, крадется, скулят, шепчется
Русский язык
помогите определить спряжение у у глаголов:гудит, кружится, ступает, ищет, крадется, скулят, шепчется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гудит (2 спр)кружится(2спр)ступает(1спр)ищет(1Спр)крадется, (2спр)скулят(2спр)шепчется(1спр)
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