как изменится число если его разделить на 0,5? приведите примеры

Гость: Гость:

Оно увеличится вдвое, если число больше нуля: 2/0,5 = 4 63/0,5 = 126 [latex]\frac{1}{4} /0,5 = \frac{1}{2}[/latex] Оно уменьшится вдвое, если число меньше нуля: -5/0,5 = -10 -40/0,5 = -80 [latex]-\frac{1}{4}/0,5 = -\frac{1}{2}[/latex]