Мальчик имеет группу крови 0 мать А отец В Пожалуйста помогите найти вероятность того что у его сестры будет такая же группа

Биология
Мальчик имеет группу крови 0 мать А отец В Пожалуйста помогите найти вероятность того что у его сестры будет такая же группа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если у мальчика 0 значит у матери Ао  а у отца Во значит вероятность 50%
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