Мальчик имеет группу крови 0 мать А отец В Пожалуйста помогите найти вероятность того что у его сестры будет такая же группа

Биология

Мальчик имеет группу крови 0 мать А отец В Пожалуйста помогите найти вероятность того что у его сестры будет такая же группа

Автор: Гость