Швидкість      Час    Відстань  ?                     2год   однакова  35км/год        4год    Склади та розв' яжи задачу 

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Відстань від міста до селища мотоцикліст проїхав за 2 години. З якою швидкістю їхав мотоцикліст, якщо велосипедист зі швидкістю 35км/год проїзджає цю відстань за 4 години? 1) 35*4 = 140 (км) - відстань від міста до селища. 2) 140/2 = 70 (км/год) - швидкість мотоцикліста. Відповідь: 70 км/год швидкість мотоцикліста.