Швидкість Час Відстань ? 2год однакова 35км/год 4год Склади та розв' яжи задачу
Математика
Швидкість Час Відстань ? 2год однакова 35км/год 4год Склади та розв' яжи задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Відстань від міста до селища мотоцикліст проїхав за 2 години. З якою швидкістю їхав мотоцикліст, якщо велосипедист зі швидкістю 35км/год проїзджає цю відстань за 4 години? 1) 35*4 = 140 (км) - відстань від міста до селища. 2) 140/2 = 70 (км/год) - швидкість мотоцикліста. Відповідь: 70 км/год швидкість мотоцикліста.
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