сколько процентов соли содержит раствор приготовленный из 35г соли и 165г воды
Математика
сколько процентов соли содержит раствор приготовленный из 35г соли и 165г воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35 г + 165 г = 200 г - масса всего раствора 2) 200/100=2 г - 1% массы раствора 3) 35/2=17,5 % - соли содержит раствор или 1) 35 г + 165 г = 200 г - масса всего раствора 2) (35г/200г)*100=17,5 % - соли содержит раствор Ответ: 17,5%
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