сколько процентов соли содержит раствор приготовленный из 35г соли и 165г воды

Гость: Гость:

1) 35 г + 165 г = 200 г - масса всего раствора 2) 200/100=2 г - 1% массы раствора 3) 35/2=17,5 % - соли содержит раствор или 1) 35 г + 165 г = 200 г - масса всего раствора 2) (35г/200г)*100=17,5 % - соли содержит раствор Ответ: 17,5%