Каким членом предложения может быть глагол?Нужно прямо сейчас.Это 4 класс
Русский язык
Каким членом предложения может быть глагол?Нужно прямо сейчас.Это 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
почти всегда глагол- это сказуемое( подчеркивается двумя чертами)
Гость:
сказуемым,обстоятельством.
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