7)Формулы веществ, взаимодействию которых друг с другом соответствует схема 0       +5  Р ——» Р:  А. Р205 и Н20 Б. Р4 и 02    В. Р и Са.  Г. Мg 3Р2 и 02.   8) Степени окисления серы в соединени- ях, образующих генетический ряд ...

Химия
7)Формулы веществ, взаимодействию которых друг с другом соответствует схема 0       +5  Р ——» Р:  А. Р205 и Н20 Б. Р4 и 02    В. Р и Са.  Г. Мg 3Р2 и 02.   8) Степени окисления серы в соединени- ях, образующих генетический ряд Н2S — больше S02 » S03 больше Н2S04, соответственно равны: A. -2, +4, +6, +6. Б. +4, -2, +6, +6.   В. +6, +6, -2, +4. Г. -2, +6, +4, +6.   9)Элемент Э в генетическом ряду Э —► ЭО  Э02 А. Азот. Б. Фосфор.В. Сера. Г. Кремний.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насчёт первых двух уверена на 100% : 7. Б 8. А 9. А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
общение: бытовое и деловое
Ответить
Биология
  Два рецессивных гена,расположенных в различных участках Х-хромосомы,вызывают у человека такие заболевания как гемофилия и мышечная дистрофия.Их д...
Ответить
Физика
В мензурке 200см3 воды. На какую высоту поднимется уровень воды, если в мензурку опустить тело массой 40г
Ответить
Математика
Швидкість      Час    Відстань  ?                     2год   однакова  35км/год        4год    Склади та розв' яжи задачу 
Ответить
Математика
сколько процентов соли содержит раствор приготовленный из 35г соли и 165г воды
Ответить