7)Формулы веществ, взаимодействию которых друг с другом соответствует схема 0 +5 Р ——» Р: А. Р205 и Н20 Б. Р4 и 02 В. Р и Са. Г. Мg 3Р2 и 02. 8) Степени окисления серы в соединени- ях, образующих генетический ряд ...

Химия

7)Формулы веществ, взаимодействию которых друг с другом соответствует схема 0 +5 Р ——» Р: А. Р205 и Н20 Б. Р4 и 02 В. Р и Са. Г. Мg 3Р2 и 02. 8) Степени окисления серы в соединени- ях, образующих генетический ряд Н2S — больше S02 » S03 больше Н2S04, соответственно равны: A. -2, +4, +6, +6. Б. +4, -2, +6, +6. В. +6, +6, -2, +4. Г. -2, +6, +4, +6. 9)Элемент Э в генетическом ряду Э —► ЭО  Э02 А. Азот. Б. Фосфор.В. Сера. Г. Кремний.

Автор: Гость