розкрити значення фразеологізмів:ні в казці сказати ,ні пером описати;по краплині пив дідові слова

Қазақ тiлi
розкрити значення фразеологізмів:ні в казці сказати ,ні пером описати;по краплині пив дідові слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ні в казці сказати, ні пером описати- Надзвичайно гарний, вродливий; чудовий.Уживається для підкреслення високого ступеня вияву чого-небудь По краплині пив дідові слова-пользовался добротой, любовью, насмеевался. Думаю я тебе помогла!
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