розкрити значення фразеологізмів:ні в казці сказати ,ні пером описати;по краплині пив дідові слова

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Ні в казці сказати, ні пером описати- Надзвичайно гарний, вродливий; чудовий.Уживається для підкреслення високого ступеня вияву чого-небудь По краплині пив дідові слова-пользовался добротой, любовью, насмеевался. Думаю я тебе помогла!