Выразите в километрах и метрах: 50 321 м, 8 111 м, 34780 м, 800 000 м, 123 005 м

Математика
Выразите в километрах и метрах: 50 321 м, 8 111 м, 34780 м, 800 000 м, 123 005 м
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Гость:
50км 321м,8км 111м,34км 780м,800км,123км 5м
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