Выразите в километрах и метрах: 50 321 м, 8 111 м, 34780 м, 800 000 м, 123 005 м

Математика

Выразите в километрах и метрах: 50 321 м, 8 111 м, 34780 м, 800 000 м, 123 005 м

Автор: Гость