Небольшое сочинение "Как нельзя себя вести в школе" 

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Небольшое сочинение "Как нельзя себя вести в школе" 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школе нельза бегать.Нельза драться.Еще нельзя обижать маленьких детей,им наоборот нужно помогать.Нельзя висеть на перилах,ты можешь упасть.Нельзя прыгать на скакалке потому что когда ты прыгаешь пыль  с пола поднимается на верх и ты этой пылью дышишь.
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