Небольшое сочинение "Как нельзя себя вести в школе" 

Гость: Гость:

В школе нельза бегать.Нельза драться.Еще нельзя обижать маленьких детей,им наоборот нужно помогать.Нельзя висеть на перилах,ты можешь упасть.Нельзя прыгать на скакалке потому что когда ты прыгаешь пыль с пола поднимается на верх и ты этой пылью дышишь.