PM и PN отрезки касательной проведенные к окружности с центром в точке О и радиусом равным 10 см.угол MON=120,Е-точка пересечения MN C OP.найти OE,PE.

Геометрия

PM и PN отрезки касательной проведенные к окружности с центром в точке О и радиусом равным 10 см.угол MON=120,Е-точка пересечения MN C OP.найти OE,PE.

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