Два сухогруза вышли из порта, следуя один на север, другой на запад. Скорости их равны соответственно 12км/ч и 16км/ч. Какое расстояние (в км) будет между ними через 1 час?

Математика
Два сухогруза вышли из порта, следуя один на север, другой на запад. Скорости их равны соответственно 12км/ч и 16км/ч. Какое расстояние (в км) будет между ними через 1 час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень из 12^2+16^2=корень из 144+256=корень из 400=20 км  
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