Два сухогруза вышли из порта, следуя один на север, другой на запад. Скорости их равны соответственно 12км/ч и 16км/ч. Какое расстояние (в км) будет между ними через 1 час?

Математика

Два сухогруза вышли из порта, следуя один на север, другой на запад. Скорости их равны соответственно 12км/ч и 16км/ч. Какое расстояние (в км) будет между ними через 1 час?

Автор: Гость