4*(250/a+12)=68 помогите решить

Математика
4*(250/a+12)=68 помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250:(68:4-12)=250:(17-12)=50
Гость:
4*(250:а+12)=68 250:а+12=68:4 250:а+12=17 250:а=17-12 25:а=5 а=250:5 а=50 ОТВЕТ: 50
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