В арифметической прогрессии четырнадцатый член равен 140 а сумма первых четырнадцати членов равна 1050. найдите первый член и разность этой прогрессии.
Алгебра
В арифметической прогрессии четырнадцатый член равен 140 а сумма первых четырнадцати членов равна 1050. найдите первый член и разность этой прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a14=140 S14=1050 an=a1+d(n-1) Sn=((a1+an)/2)*n a14=a1+13d ((a1+a1+13d)/2)*14=1050 (2a1+13d)*7=1050 2a1+13d=150 a1=(150-13d)/2 (150-3d)/2+13d=140 (150-13d+26d)/2=140 150-13d+26d=280 13d=130 d=10 a1=(150-13*10)/2=10
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