две стороны треугольника равны 2 и 10, а угол между ними 45 градусов. найдите площадь
Геометрия
две стороны треугольника равны 2 и 10, а угол между ними 45 градусов. найдите площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1/2*2*10*sin45=5корней квадратных из 2
Гость:
Правило: площадь треугольника равна половине произведения двух его сторон на синус угла между ними. S = 0,5·a·b·sinγ=0,5·2·10·sin 45⁰=10·√2/2=5√2 (кв.ед.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Алгебра
В арифметической прогрессии четырнадцатый член равен 140 а сумма первых четырнадцати членов равна 1050. найдите первый член и разность этой прогрес...
Математика
Два сухогруза вышли из порта, следуя один на север, другой на запад. Скорости их равны соответственно 12км/ч и 16км/ч. Какое расстояние (в км) буде...
Математика