ширина прямоугольника 6 см. а длина на 75% больше ширины.Найдите площадь прямоугольника
Математика
ширина прямоугольника 6 см. а длина на 75% больше ширины.Найдите площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 * 1,75 = 10,5 см - длина 2) 6 * 10,5 = 63 см² - площадь. Ответ: 63 см²
Гость:
1)6+6*0.75=10.5см-длина. 2)6*10.5=63кв.см-площадь прямоугольника.
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