Масса сухих грибов составляет 14% массы свежих.Сколько сухих грибов можно получить из 35 кг свежих?Сколько свежих грибов надо взять чтобы получить 2,8 сухих?

Математика

Масса сухих грибов составляет 14% массы свежих.Сколько сухих грибов можно получить из 35 кг свежих?Сколько свежих грибов надо взять чтобы получить 2,8 сухих?

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