Масса сухих грибов составляет 14% массы свежих.Сколько сухих грибов можно получить из 35 кг свежих?Сколько свежих грибов надо взять чтобы получить 2,8 сухих?
Математика
Масса сухих грибов составляет 14% массы свежих.Сколько сухих грибов можно получить из 35 кг свежих?Сколько свежих грибов надо взять чтобы получить 2,8 сухих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35/100*14=4,9 сухих 2,8*100/14=20 свежих
Гость:
1)35*14%:100%=4.9 кг сухих грибов- получится из 35 кг свежих грибов. 2)2.8*100%:14%=20кг свежих грибов -нужно засушить чтобы получить 2.8кг сухих грибов.
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