велосипедист ехал 1,5 ч со скоростью 13,6 км в час по асфальтированной дороге,после отдыха в течении 0,2 ч ,он ехал ещё 0,5 ч со скоростью 9,8 км в час по грунтовой дороге .найдите среднюю скорость весесипедиста.

Математика

велосипедист ехал 1,5 ч со скоростью 13,6 км в час по асфальтированной дороге,после отдыха в течении 0,2 ч ,он ехал ещё 0,5 ч со скоростью 9,8 км в час по грунтовой дороге .найдите среднюю скорость весесипедиста.

Автор: Гость