велосипедист ехал 1,5 ч со скоростью 13,6 км в час по асфальтированной дороге,после отдыха в течении 0,2 ч ,он ехал ещё 0,5 ч со скоростью 9,8 км в час по грунтовой дороге .найдите среднюю скорость весесипедиста.
Математика
велосипедист ехал 1,5 ч со скоростью 13,6 км в час по асфальтированной дороге,после отдыха в течении 0,2 ч ,он ехал ещё 0,5 ч со скоростью 9,8 км в час по грунтовой дороге .найдите среднюю скорость весесипедиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5*13,6 = 20,4 км - проехал по асфальтированной дороге. 0,5*9,8 = 4,9 км - проехал по грунтовой дороге. 20,4+4,9 = 25,3 км - проехал всего. 1,5+0,2+0,5 = 2,2 ч - был в пути. 25,3:2,2 = 11,5 км/ч - средняя скорость велосипедиста.
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