Переднее колесо экипажа делает 24 оборота на том хе расстоянии на котором заднее колесо делает 16 оборотов. Найдите длину окружности заднего колеса если длина окружности переднего 2,2 м.
Математика
Переднее колесо экипажа делает 24 оборота на том хе расстоянии на котором заднее колесо делает 16 оборотов. Найдите длину окружности заднего колеса если длина окружности переднего 2,2 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*2,2=52,8 м -------проехало первое колесо 52,8:16=3,3 м-------- окружности заднего колеса.
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