Переднее колесо экипажа делает 24 оборота на том хе расстоянии на котором заднее колесо делает 16 оборотов. Найдите длину окружности заднего колеса если длина окружности переднего 2,2 м.

Математика

Переднее колесо экипажа делает 24 оборота на том хе расстоянии на котором заднее колесо делает 16 оборотов. Найдите длину окружности заднего колеса если длина окружности переднего 2,2 м.

Автор: Гость