сочинение.запиши глаголы,с помощью которых можно рассказать,что делают ребята в библиотеке.напиши сочинение по этим опорным глаголам.заглавие придумай самостоятельно.глаголы,которые ты подобрал,нужно употребить в тексте в форме...

Гость: Гость:

Не далеко от моего дома есть детская библиотека. Этой библиотеке очень много лет, еще мои родители, когда были детьми часто посещали ее. Многие дети с моего двора посещают это книжное хранилище. Приходя туда, они листают и просматривают огромные тома энциклопедий, которые на дом школьникам не дают, их смотрят только в библиотеке, ищут то что им нужно, а когда находят, то подробно записывают нужную информацию в свои тетрадки. Если же не могут самостоятельно отыскать, то что им необходимо, то спрашивают у библиотекаря Галины Васильевны, которая очень давно работает здесь и знает очень много нужного и интересного. Очень часто дети просят ее рассказать какую-нибудь удивительную историю и она почти никогда нам не отказывает. Вот какая чудесная есть в нашем дворе детская библиотека