какое явление называют электромагнитной индукцией
Физика
какое явление называют электромагнитной индукцией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него.
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