В равнобедренном треугольнике ABC угол B в 2 раза меньше угла A. найдите угол C. Ответ дайте в градусах
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC угол B в 2 раза меньше угла A. найдите угол C. Ответ дайте в градусах
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