В равнобедренном треугольнике ABC угол B в 2 раза меньше угла A. найдите угол C. Ответ дайте в градусах

Геометрия

В равнобедренном треугольнике ABC угол B в 2 раза меньше угла A. найдите угол C. Ответ дайте в градусах

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