Закончите фразы: "Свое свободное время я трачу на..." "Лучшим отдыхом для нашей семьи является..." "От использования свободного времени зависит..."
География
Закончите фразы: "Свое свободное время я трачу на..." "Лучшим отдыхом для нашей семьи является..." "От использования свободного времени зависит..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) просмотр телевизора и компьютера. 2) природа. 3) культу;а, от самого человека.
Гость:
свое свободное время я трачу на чтение книг лучшим отдыхом для нашей семьи является пикник от использовании свободного времени зависит от уровня развития человека,от его целей и культуры
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